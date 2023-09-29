بالصور.. مخطوطة نادرة للتوراة باللغة العبرية تجتذب زوَّار "كتاب الرياض"

فمن خارج الجناح لاحظت "سبق" تحلُّق الزوار حول الصندوق الزجاجي، الذي يحتوى المخطوطة، كما لاحظت أن الزوار يطيلون المكوث أمامها بضع دقائق، يقرؤون خلالها المعلومة التي تُعرِّف بالمخطوطة، ويتأملون اللغة التي كُتبت بها.