بالصور.. مخطوطة نادرة للتوراة باللغة العبرية تجتذب زوَّار "كتاب الرياض"

يحتضن معرض الرياض الدولي للكتاب 2023 جناحًا للمخطوطات، يضم 27 مخطوطة نادرة. ويجتذب الجناح أعدادًا كبيرة من زوار المعرض.
ومن بين كل المخطوطات تجتذب مخطوطة، عبارة عن لفافة كبيرة، الزوَّار أكثر من غيرها من المخطوطات المعروضة.
فمن خارج الجناح لاحظت "سبق" تحلُّق الزوار حول الصندوق الزجاجي، الذي يحتوى المخطوطة، كما لاحظت أن الزوار يطيلون المكوث أمامها بضع دقائق، يقرؤون خلالها المعلومة التي تُعرِّف بالمخطوطة، ويتأملون اللغة التي كُتبت بها.
وتفيد المعلومة بأن المخطوطة "لفافة من الجلد، تضم شروحات ونصوصًا للتوراة باللغة العبرية. الطول:(40 مترًا × 90سم). تعود للقرن العاشر الهجري/ الـ16 الميلادي تقديرًا".
وتعود المخطوطات النادرة التي يضمها الجناح إلى مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، ومكتبة الملك سلمان بجامعة الملك سعود، ومكتبة الملك فهد الوطنية.