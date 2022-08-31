"فنون الطهي" تشارك في مهرجان أقورا في باريس

أعلنت هيئة فنون الطهي اليوم، عن مشاركتها في مهرجان أقورا (القرية العالمية لفنون الطهي) الذي سيقام في باريس خلال الفترة 1- 4 سبتمبر؛ وذلك من خلال تجهيز 7 أجنحة تسعى من خلالها إلى الاحتفاء بالقهوة السعودية بوصفها منتجًا ثقافيًّا مميزًا للمملكة، وإظهار التنوع الثقافي الكبير في ثقافة فنون الطهي السعودي، ونشرها دوليًّا.