"سعود الصاعدي" يحلق شعرًا ونقدًا في أمسيته بـ"أدبي الطائف"

أكد الشاعر الدكتور سعود الصاعدي في أمسيته الشعرية التي أُقيمت بالنادي الأدبي الثقافي بالطائف أن حفظ الموروث الشعري والتضلع به يجعلان ذاكرة الشاعر ثرية، ويزيدان مساحة الإلهام عنده من الشعراء الذين هم في اللاوعيه؛ ومن هنا قالوا إنك إن تحفظ الشعر ثم تنسى ما حفظت هو هضم للشعر في اللا شعورك، ومن ثم تُنتج شعرًا بملامح لا ترى فيها ملامح الآخرين.. فكأن وجه الشاعر هو فسيفساء من وجوه صغيرة لا متناهية في الصغر من وجوه الشعراء الذين حفظ لهم، وهذه أجمل صورة يمكن أن تفسر التناص من خلال محفوظات الشاعر.