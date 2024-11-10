أمير حائل ووزير الثقافة يستعرضان الاستراتيجية الوطنية للثقافة

استقبل أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الأحد، وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان.
جاء ذلك بحضور نائب أمير المنطقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز.
استعرض اللقاء الاستراتيجية الوطنية للثقافة، وأبرز بنودها الداعمة للنشاط الثقافي في مناطق المملكة كافة، وتُوجهّات وتطلعات وزارة الثقافة تجاه المنطقة.
وكذلك توحيد الجهود مع هيئة تطوير منطقة حائل، خاصة فيما يتصل بتطوير الأصول الثقافية، وتنمية القدرات، وتنظيم الفعاليات والأنشطة الثقافية على اختلاف اتجاهاتها ومجالاتها.
كما تناول اللقاء أصول التراث الثقافي المادي التي تتميز بها حائل، وعلى رأسها موقع الفنون الصخرية بجبة والشويمس بحائل المسجل في القائمة التمثيلية للتراث العالمي لليونسكو.
إضافةً إلى جهود الوزارة للمحافظة على التراث العمراني، والمراكز الثقافية التي سيجري تطويرها في المنطقة مثل متحف حائل الإقليمي بإشراف هيئة المتاحف، والمركز الثقافي في حائل الذي سيتم تحويله إلى بيت ثقافي شامل بإشراف هيئة المكتبات.
إلى جانب ترميم برج برزان، وقصر القشلة، وتشغيل مركز الزوار في "فيد" من قبل هيئة التراث.
واستعرضت أيضًا خطط وزارة الثقافة لتنمية النشاط الثقافي بالمنطقة من خلال مهرجانات وفعاليات متنوعة، من أبرزها مهرجان "أجا وسلمى"، مع ما يتضمّنه هذا النشاط من تطوير للقدرات الثقافية المحلية، وتنمية للمواهب المبدعة من أبناء المنطقة في كل التخصصات الثقافية.
وتأتي زيارة وزير الثقافة لمنطقة حائل، لمتابعة المبادرات والمشروعات الثقافية التي تنفذها الوزارة والهيئات والكيانات الثقافية في المنطقة، في سياق جهود الوزارة لتوزيع المعروض الثقافي على جميع مناطق المملكة، وضمان حصول المبدعين السعوديين على الدعم والتمكين اللازمين لممارسة مهاراتهم وإبداعاتهم الثقافية.
إلى جانب المحافظة على التراث الثقافي، وتنمية الأنشطة الثقافية وتعزيزها، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الثقافية الوطنية الرامية إلى النهوض بالقطاع الثقافي السعودي في المناطق كافة، تحت مظلة رؤية المملكة 2030.