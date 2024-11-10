أمير حائل ووزير الثقافة يستعرضان الاستراتيجية الوطنية للثقافة

واستعرضت أيضًا خطط وزارة الثقافة لتنمية النشاط الثقافي بالمنطقة من خلال مهرجانات وفعاليات متنوعة، من أبرزها مهرجان "أجا وسلمى"، مع ما يتضمّنه هذا النشاط من تطوير للقدرات الثقافية المحلية، وتنمية للمواهب المبدعة من أبناء المنطقة في كل التخصصات الثقافية.