25 موهبة سعودية تتهيأ للاحتراف السينمائي بمخيم "فيلم العُلا" و"كرييتف ميديا"

وقام المعهد بتدريب وتأهيل آلاف العاملين في صناعة السينما؛ ممن شاركوا في إنتاجات سينمائية شهيرة، حيث تسعى العلا إلى تعزيز التحول نحو وجهة سينمائية جديدة بعد أن فتحت أبوابها للإنتاجات المحلية والعالمية في 2020، حيث استضافت مؤخرًا تصوير فيلم "قندهار" من إخراج ريك رومان وبطولة النجم جيرارد بتلر، وقد ضمّ فريق إنتاج الفيلم أكثر من 350 شخصًا، 10٪ منهم من الجنسية السعودية، وتوزع العاملون في مجالات الإنتاج، والمؤثرات البصرية، والعمليات الفنية، والمكياج والشعر، وإدارة المواقع، إضافة إلى المئات ممن شاركوا في صفوف الكومبارس.