25 موهبة سعودية تتهيأ للاحتراف السينمائي بمخيم "فيلم العُلا" و"كرييتف ميديا"

أعلنت "فيلم العلا" التابعة للهيئة الملكية لمحافظة العُلا عن التعاون مع معهد "كرييتف ميديا سكيلز"، لاستضافة مخيّم إبداعي يستمر على مدى 10 أيام، ويشرف عليه نخبة من محترفي وخبراء صناعة السينما، وذلك بهدف تدريب الجيل الجديد من المواهب السينمائية السعودية، وتزويدها بالخبرات اللازمة للإسهام في تطوير صناعة السينما في المملكة.
ويقدّم المخيّم التدريبي في نسخته الأولى، والذي ينطلق في 26 فبراير القادم، مجموعة من الدروس الفنية والتدريب العملي، تشمل سلسلة من الدورات وورش العمل التي تقام في قلب مدينة العُلا، والتي تضم أول موقع يتم تصنيفه إرثًا عالميًا وفق اليونيسكو، وتم تصميم البرنامج لإعداد وتدريب 25 موهبة سعودية من العُلا في مجالات الإنتاج، ودعم الإخراج، والإدارة الفنية، والمواقع، والأزياء، والمكياج والشعر، وغيرها.
ويعد المخيّم التدريبي ضمن سلسلة من مبادرات فيلم العلا الرامية إلى بناء الموارد البشرية والفنية، وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية؛ بهدف تعزيز نمو عجلة الإنتاج في العُلا، عن طريق تلبية الحاجة إلى أصحاب المهارات والخبرات العالية، بما يضمن تسريع ازدهار قطاع الإنتاج السينمائي في المملكة؛ حيث يتيح هذا المخيّم للمواهب السعودية اكتساب مهارات جديدة تؤهلها للانطلاق إلى عالم السينما.
وقام المعهد بتدريب وتأهيل آلاف العاملين في صناعة السينما؛ ممن شاركوا في إنتاجات سينمائية شهيرة، حيث تسعى العلا إلى تعزيز التحول نحو وجهة سينمائية جديدة بعد أن فتحت أبوابها للإنتاجات المحلية والعالمية في 2020، حيث استضافت مؤخرًا تصوير فيلم "قندهار" من إخراج ريك رومان وبطولة النجم جيرارد بتلر، وقد ضمّ فريق إنتاج الفيلم أكثر من 350 شخصًا، 10٪ منهم من الجنسية السعودية، وتوزع العاملون في مجالات الإنتاج، والمؤثرات البصرية، والعمليات الفنية، والمكياج والشعر، وإدارة المواقع، إضافة إلى المئات ممن شاركوا في صفوف الكومبارس.
وتعمل "فيلم العلا" حاليًا على إنشاء أحد أحدث مجمّعات الاستوديوهات وأكثرها تطوّرًا، ويمتدّ على مساحة 30 ألف متر مربّع، وستشتمل المرحلة الأولى من المجمع على اثنين من استوديوهات التسجيل العازلة للصوت بمواصفات عالمية ومبانٍ مخصّصة للإنتاج وورش العمل، ومبنى للمؤثرات البصرية؛ باستخدام الألعاب النارية، ومخزن للتموين، ومبنى إداري، وسيكون المجمّع أيضًا على مقربة من مساحة 12 كيلومترًا مربعًا من مواقع التصوير الخارجية التي تُظهر جمال المناظر الطبيعية الخلابة في محافظة للعلا.
ومن شأن هذا المجمّع أن يضمن جاهزية محافظة العُلا والمملكة العربية السعودية، لاستضافة المزيد من الإنتاجات المحلية والعالمية، إلى جانب ما تقدمه من حوافز وامتيازات، وتوفير خبرات محلية قادرة على الإسهام في العملية الإنتاجية خلف الكاميرا وفي العديد من المجالات، وقد افتتحت العُلا منتجعًا خاصًا بمحترفي صناعة السينما وأفراد طاقم العمل بطاقة استيعابية تصل إلى 300 وحده فندقية، يضم أيضًا مكاتب لدعم فرق الإنتاج.
وقد افتتحت العُلا منتجعًا خاصًا بمحترفي صناعة السينما وأفراد طاقم العمل بطاقة استيعابية تصل إلى 300 شخص، يضم أيضًا مكاتب لدعم فرق الإنتاج، ومناطق ومساحات ترفيهية.
كما أكّدت المديرة التنفيذية لـ "فيلم العلا"، شارلين ديليون جونز أهمية ما تشهده صناعة السينما في المملكة من تطور وازدهار، مشيرة إلى أهمية تدريب الخبرات والمواهب المحلية لبناء صناعة سينمائية ناجحة في العُلا، حيث تتمتع المملكة بطاقات ومواهب إبداعية كبيرة، لذا يتعين علينا أن نبذل كل ما بوسعنا لتدريبها وتطويرها.
وبينت أن فريق "كرييتف ميديا سكيلز" يتمتع بخبرة عالمية تؤهله لدعم وتطوير الجيل الجديد من المواهب المحلية، ليكون قادرًا على الإسهام في صناعة السينما وفق أرقى المعايير، وبالتالي الاستعداد لاستضافة المزيد من الإنتاجات المحلية والدولية".
من جهتها، أشارت الرئيسة التنفيذية لمجموعة "كرييتف ميديا سكيلز" إيلي سميث، إلى تميز التعاون من خلال هذا المشروع المميز في "فيلم العُلا" لتدريب وتطوير المواهب، وتوفير البنية التحتية اللازمة لبناء صناعة سينمائية مزدهرة، متطلعة على مدى سنوات عديدة وتوفير أرقى مستويات التدريب تحت إشراف نخبة من المحترفين والخبراء، لتقديم خبراتنا في هذا المجال والإسهام في بناء وتطوير صناعة السينما في العُلا.