وكالة المكتبات والشؤون الثقافية بشؤون الحرمين تطلق برنامج "حياكم"

وأوضحت مديرة إدارة الأمن والسلامة مطرة الثقفي، أن البرنامج يهدف إلى إثراء تجربة قاصدات بيت الله الحرام من خلال شرف استقبالهن في مكتبة الحرم المكي الشريف، وتعريفهن على أبرز الخدمات وأهم أوعية المعلومات التي تقدمها المكتبة، وتقديم المعلومات اللازمة لتسهيل أداء مناسكهن على الوجه الأمثل، وذلك دعماً للارتقاء بمنظومة الخدمات التي تساهم في تحقيق رؤية الرئاسة التطويرية 2024، المنبثقة من الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية 2030.