وكالة المكتبات والشؤون الثقافية بشؤون الحرمين تطلق برنامج "حياكم"

أطلقت وكالة المكتبات والشؤون الثقافية النسائية، بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة الأمن والسلامة التابعة للإدارة العامة للتواصل والتطوير، برنامج "حياكم" ضمن مبادرة سفراء الحرمين، المقدمة خلال شهر رمضان المبارك وذلك بمقر مكتبة الحرم المكي الشريف ببطحاء قريش.
وأوضحت مديرة إدارة الأمن والسلامة مطرة الثقفي، أن البرنامج يهدف إلى إثراء تجربة قاصدات بيت الله الحرام من خلال شرف استقبالهن في مكتبة الحرم المكي الشريف، وتعريفهن على أبرز الخدمات وأهم أوعية المعلومات التي تقدمها المكتبة، وتقديم المعلومات اللازمة لتسهيل أداء مناسكهن على الوجه الأمثل، وذلك دعماً للارتقاء بمنظومة الخدمات التي تساهم في تحقيق رؤية الرئاسة التطويرية 2024، المنبثقة من الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية 2030.
وأكدت أن البرنامج منطلق من تكامل الجهود لتقديم أفضل وأرقى المبادرات والخدمات ضمن ما تقتضيه معايير التميز والجودة وتوسيع رقعة الريادة في جميع المجالات إيماناً بشرف خدمة ضيوف الرحمن.