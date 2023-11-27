"إثراء" يختتم فعاليات أكبر مبادرة شراكة مجتمعية في المملكة "الشرقية تُبدع 2023"

واستعرض الحفل الحفل الذي أقيم مساء يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر2023 الجهود التي حققتها المبادرة عبر منظومة إبداعية مجتمعية طيلة فترة المبادرة، بمشاركة أكثر من 300 شريك بأكثر من 1500 فعالية، و12 مدينة ومحافظة، إلى أن أصبحت المنطقة الشرقية اليوم نموذجًا لشراكة مجتمعيّة كبرى ومستدامة يقودها أبناء المنطقة بمختلف أدوارهم، وصولاً إلى النتاج الذي حققته منذ انطلاقتها عام 2020 وحتى الآن.