دارة الملك عبدالعزيز توثق المصادر السريانية لتاريخ وحضارة العرب والجزيرة العربية

ويأتي اهتمام الدارة بالمصادر السريانية؛ لكون السريان أكثر الشعوب التصاقاً بالعرب بحكم موقعهم الجغرافي، وتاريخهم الديني، والاقتصادي، والسياسي، والاجتماعي، إضافة إلى أنها تناولت القرن السابع الميلادي عن أحوال الجزيرة العربية عند ظهور الإسلام، وأهم حواضرها وموانئها، وأخبار ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، وفترة الخلفاء الراشدين، وكذلك تفاصيل قيّمة عن حركة الفتوحات الإسلامية، وموقف الطوائف السريانية (نساطرة، ويعاقبة، وملكيين) من الفاتحين العرب، وانتشار الإسلام، ومجتمع الدولة الإسلامية في العصرين الأموي والعباسي من صور متعددة للتسامح الديني والتعايش السلمي.