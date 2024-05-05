مركز "محمد بن سلمان العالمي للخط العربي" ينظم برنامج "إقامة دار القلم" في المدينة المنورة

وتمر الإقامة الفنية بثلاث مراحل رئيسية تمتد لثمانية أسابيع، تمثّل الأولى منها مرحلة الدراسة باعتبارها مرحلة النظر في الأصول، واستحسانها في الذوق العام فردياً وجماعياً بالنقاش والحوار، وسبل الاستفادة من الجانب التأصيلي في استنباط الأشكال وعلاقاتها، وأما الثانية فتتمثّل في البحث والاستكشاف، وسيتم من خلالها معرفة أصول وقواعد التأسيس الأولى في نشأة الخط العربي، والخطوط وتنوعها، فيما تُركز المرحلة الثالثة على الابتكار والتعليم، وذلك من خلال إدخال فنون متعددة، ووسائل مختلفة بصریاً، في الخط العربي عن طريق الأساليب المتّبعة، وبعد الانتهاء من هذه المراحل الثلاث سيتم تنظيم معرض أو مساحة مفتوحة لعرض المخرجات لتكون آخر مراحل الإقامة الفنية، وذلك لعدد 10 فنانين سعوديين ودوليين.