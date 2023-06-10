بتقنيات حديثة متطورة.. "مكتبة الملك عبدالعزيز" تضم 63476 نسخة محولة رقميًّا

وتشكل المجموعات الخاصة بالمكتبة التي تمضي قدمًا في أرشفتها الأيقونة، الثقافية الأهم في المكتبة؛ لأنها تشكل منظومة معرفية لا نظير لها في قراءة البعدين الحضاري والتاريخي القديم والمعاصر على مختلف المستويات الوطنية والعربية والإسلامية؛ حيث تقتني المكتبة نحو (218576) من المقتنيات المتنوعة تتوزع كالآتي: (128904) من الوثائق، و(7645) من المخطوطات، و(6318) من العملات والمسكوكات النادرة، و(7811) من الصور، و(617) خريطة، ومن الكتب النادرة تقتني المكتبة (34235) كتابًا نادرًا، ويحتوي مركز دراسات الفروسية على (4696) مادة متنوعة من الكتب والدراسات والصور؛ فيما تضم قاعدة الملك عبدالعزيز (28350) من مختلف المواد الأرشيفية والوثائقية والكتب والنوادر والمخطوطات والصور.