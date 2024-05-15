جائزة "غازي القصيبي" تكرم الفائزين في "الأدب والإدارة والتطوع"

ونال في فرع الأدب في "أفضل تجربة شعرية" الشاعر الدكتور عبدالله الرشيد؛ وذلك عن مجمل تجربته الشعرية في دواوينه: "حروف"، و"قنديل حذام"، و"نسيان يستيقظ"، و"الغمرات"، و"خاتمة البروق"، وفي فرع " الإدارة والتنمية "، فازت شركة الاتصالات المتنقّلة "زين السعوديّة" بمسار "البيئة المثاليّة لعمل المرأة"؛ نظير نجاحها في تطوير بيئة عمل تحترم المبادئ المتعلقة بالمساواة في إتاحة الفرص الوظيفيّة للجنسين، وتحقيق نسبة رضا وظيفي للمرأة بشكل جيد، وتدريبها وتطويرها، والحرص على إيجاد بيئة مناسبة للمرأة داخل المؤسسة، ودعمها وتمكينها بشكل عادل، أما فرع "التطوّع"، فحصدت "هيئة الهلال الأحمر السعودي" بمسار "التطوّع في مجال البيئة"؛ تقديراً لرؤيتها في تمكين المجتمع في مختلف مناطق المملكة ومدنها من العمل التطوعي بمختلف أنواعه، الذي شمل التطوع البيئي والإسعافي والتعليمي والتقني والإعلامي والإنساني والرياضي.