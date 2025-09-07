وفد من هيئة تنظيم الإعلام بالشرقية يبحث تعزيز التعاون الإعلامي والثقافي مع "إثراء"

زار وفد من فرع هيئة تنظيم الإعلام بالمنطقة الشرقية مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) بالظهران لمناقشة تعزيز التعاون في تطوير المحتوى الإعلامي ودعم الحراك الثقافي وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز شراكاتها مع المؤسسات الثقافية الرائدة.
وأوضح الأستاذ فواز بن سعيد العتيبي مدير فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية أن إثراء يمثل نموذجًا وطنيًا متميزًا ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع معرفي مزدهر.
من جانبهم رحّب مسؤولو إثراء بالتعاون مؤكدين أهميته لتطوير المشاريع الإعلامية المشتركة وتوسيع نطاق البرامج التي تبرز صورة المملكة عالميًا وتدعم المواهب الوطنية.
تضمنت الزيارة عقد اجتماع بين الوفد ومسؤولي المركز حيث جرى استعراض فرص الشراكة المستقبلية كما اطلع الوفد على برامج ومبادرات إثراء ودوره الرائد كمركز ثقافي عالمي وتم تقديم نبذة تعريفية عن مهام هيئة تنظيم الإعلام ودورها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
تأتي هذه الزيارة في سياق عدة زيارات وجه لها العتيبي لعدد من الجهات بالمنطقة حرصا من فرع هيئة تنظيم الإعلام بالمنطقة الشرقية على مد جسور التعاون وتبادل الخبرات لتعزيز مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا في مجالي الثقافة والإعلام وتوضيح أدوار الهيئة في ضبط وتنظيم الإعلام .