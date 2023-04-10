دارة الملك عبدالعزيز تدشن غداً النسخة الثالثة لملتقى خط الوحيين الشريفين

ويصاحب الملتقى معرض بعنوان "المدينة المنورة مدينة تدوين الوحيين الشريفين" يضم لوحات عن تدوين القرآن، والسنة بالمدينة المنورة في العهد النبوي، وأبرز كتبة الوحي في ذلك العهد، وتدوين القرآن والسنة بالمدينة المنورة في عهد الخلفاء الراشدين، وعهد عمر بن عبدالعزيز، إضافة إلى لوحات عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ومجمع الملك سلمان للحديث النبوي الشريف، ونماذج من الأدوات العينية المستخدمة في الخط العربي في الماضي.