"بينالي الدرعية" وصور إبداعية.. وزيرة الثقافة الفرنسية تزور فعاليات كبرى بالرياض

وتضمنت الزيارة "بينالي الدرعية للفن المعاصر" المقام حاليًا في حي جاكس بالدرعية، بمشاركة كبيرة من نخبة فناني المملكة والعالم، الذي أعيد من خلاله تصميم واستخدام حي جاكس بالكامل ليكون وجهة إبداعية بمساحات للعروض، واستوديوهات للفنانين، ومعارض فنية ومنصات تدعم نظامًا فنيًّا ناميًا ونابضًا بالحياة في المملكة.