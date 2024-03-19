"بينالي الدرعية" وصور إبداعية.. وزيرة الثقافة الفرنسية تزور فعاليات كبرى بالرياض

زارت وزيرة الثقافة في جمهورية فرنسا رشيدة داتي، أمس، عددًا من الوجهات والفعاليات الثقافية الكبرى في مدينة الرياض؛ وذلك خلال زيارتها الرسمية للمملكة.
وتضمنت الزيارة "بينالي الدرعية للفن المعاصر" المقام حاليًا في حي جاكس بالدرعية، بمشاركة كبيرة من نخبة فناني المملكة والعالم، الذي أعيد من خلاله تصميم واستخدام حي جاكس بالكامل ليكون وجهة إبداعية بمساحات للعروض، واستوديوهات للفنانين، ومعارض فنية ومنصات تدعم نظامًا فنيًّا ناميًا ونابضًا بالحياة في المملكة.
واستكملت وزيرة الثقافة الفرنسية جولتها في مركز عرقة الثقافي، واطلعت على ما يقدمه من إبداعات ثقافية متنوعة، وصور جميلة للإبداع الثقافي السعودي عبر استغلال المباني التاريخية وتحويلها إلى مساحات مميزة تحتضن الفن والفنانين، ومختلف عناصر الثقافة السعودية.