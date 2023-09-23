شاهد من الرياض.. "روائع الأوركسترا السعودية" تبهر ضيوف "التراث العالمي"

وقدمت أوركسترا السعودية خلال الحفل عرضًا موسيقيًّا، أثار بهجة الحضور؛ إذ تخلّل العرضَ مزيجٌ من الألحان الفلكلورية والتقليدية، بمشاركة فرقة الأوركسترا والكورال الوطني، التي عادت لتوّها من نيويورك بعد جولة واسعة في كلٍّ من: المكسيك، ولندن، وباريس؛ بهدف التعريف بروائع الموسيقى والفنون الأدائية السعودية؛ تعزيزًا للتبادل الثقافي الدولي الذي يُعدّ أحد الأهداف الاستراتيجية التي تسعى وزارة الثقافة إلى تحقيقها؛ تطبيقًا لرؤية السعودية 2030، وبرامجها الطموحة.