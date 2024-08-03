عوالم غير موجودة وتوليد للخيال.. الحلول الرقمية لكتابة القصص في "المدينة للكتاب"

وفي مستهلّ الورشة أكدت "البكري" أهمية القراءة والكتابة، مستعرضة عناصر القصة وهي: الشخصيات الرئيسة والثانوية، الزمان والمكان، والحبكة، والصراع، والموضوع. وكشفت أنه يمكن بناء الشخصيات من خلال تقنية "inworld"، التي يمكن من خلالها محاورة الشخصية وبناؤها، ويمكن أن تبني شخصيات معقدة لها دوافعها الخاصة، أما الزمان والمكان فيمكن الاستعانة بالأداة التقنية "DALL.E" لتخيل عوالم غير موجودة، قادرة على توليد صور واقعية أو خيالية.