عوالم غير موجودة وتوليد للخيال.. الحلول الرقمية لكتابة القصص في "المدينة للكتاب"

يواصل معرض المدينة المنورة للكتاب 2024 برنامجه الثقافي المتنوع والثري بمشاركة كوكبة من الأدباء والمثقفين.
وخلال ورشة عمل بعنوان "تقنية اليوم تساعدك لتصبح كاتب الغد"، استعرضت نائب الرئيس التنفيذي للابتكار في شركة "وادي طيبة" التابعة لجامعة طيبة غيداء عبد الحميد البكري، كيفية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والأدوات والحلول الرقمية لكتابة القصص.
وفي مستهلّ الورشة أكدت "البكري" أهمية القراءة والكتابة، مستعرضة عناصر القصة وهي: الشخصيات الرئيسة والثانوية، الزمان والمكان، والحبكة، والصراع، والموضوع. وكشفت أنه يمكن بناء الشخصيات من خلال تقنية "inworld"، التي يمكن من خلالها محاورة الشخصية وبناؤها، ويمكن أن تبني شخصيات معقدة لها دوافعها الخاصة، أما الزمان والمكان فيمكن الاستعانة بالأداة التقنية "DALL.E" لتخيل عوالم غير موجودة، قادرة على توليد صور واقعية أو خيالية.
وحول الموضوع والهدف ورسالة القصة، والعنوان العريض، التي يرغب الكاتب أن ينقلها ما بين سطور قصته؛ بيّنت أنّ أفضل أداة لتوصيل الفكرة أو الهدف هو الإنسان نفسه، لا التقنيات المساندة.
يُذكر أنّ معرض المدينة المنورة للكتاب بنسخته الثالثة يحظى بمشاركة أكثر من 300 دار نشر موزعة على 200 جناح، ويستقبل زواره حتى الخامس من شهر أغسطس الجاري.