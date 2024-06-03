بدءًا من 8 يونيو.. "الطيران المدني" تصرّح لـ"أكاسا إير" الهندية بتسيير رحلات منتظمة للمملكة

صرّحت هيئة الطيران المدني لشركة "أكاسا إير"، ببدء تشغيل رحلات منتظمة بين جمهورية الهند والمملكة؛ استكمالًا لجهود الهيئة في تعزيز الربط الجوي بين المملكة والعالم؛ ابتداءً من 8 يونيو الجاري.
وتشمل الرحلات التي تبدأ من 8 يونيو الجاري، 14 رحلة أسبوعية بين مطارات أحمد أباد وجدة، ومومباي وجدة؛ فيما تشمل الرحلات التي تبدأ 4 يوليو المقبل 7 رحلات أسبوعية من مومباي للرياض.
وتأتي هذه الجهود في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الربط الجوي وربط المملكة بالعالم، وتحقيق مستهدفات الرؤية المتمثلة في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية.