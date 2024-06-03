بدءًا من 8 يونيو.. "الطيران المدني" تصرّح لـ"أكاسا إير" الهندية بتسيير رحلات منتظمة للمملكة

وتشمل الرحلات التي تبدأ من 8 يونيو الجاري، 14 رحلة أسبوعية بين مطارات أحمد أباد وجدة، ومومباي وجدة؛ فيما تشمل الرحلات التي تبدأ 4 يوليو المقبل 7 رحلات أسبوعية من مومباي للرياض.