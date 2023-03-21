الجبيل.. افتتاح أول مصنع للوقود الحيوي بالمملكة

وذكرأن المصنع يستهدف السوق المحلية، حيث سيقوم بتلبية الطلب المحلي من الوقود، من خلال التعاقد مع الشركات الكبرى التي لديها متطلبات في تخفيض الكربون، مشيرًا إلى أن الطلب بالمملكة على الوقود الحيوي مرتفع للغاية، مؤكدًا أن المصنع يمتلك خططًا للتوسع في الأسواق العالمية، حيث سيقوم بتصدير الفائض من الإنتاج للأسواق الأوروبية. وبين أن المصنع يحصل على المواد الخام من المصانع الوطنية، بالإضافة للحصول على الزيوت المجانية من أرامكو السعودية عبر التعميم على جميع مواقعها، بعض المطاعم العالمية تمتلك 400 فرع بالمملكة، حيث تستخدم كميات هائلة من الزيوت في الطهي، موضحًا أن اتفاقية بازل الموقعةعليها المملكة تحظر تصدير النفايات.