الورد الطائفي.. نقطة التقاء محبي السياحة والثقافة وركيزة جاذبة في المهرجانات المحلية والدولية

وتشتهر الطائف بكثرة المتنزهات العامة المجهزة بالخدمات الحاضنة للورد الطائفي، التي تناسب جميع شرائح المجتمع، ومنها متنزه الردف حيث تبلغ مساحته أكثر من 500 ألف متر مربع وهو منصة مثالية لمهرجانات الورد، وكذلك متنزها الشفا، والهدا اللذان يتميّزان بطبيعتهما الساحرة وجبالهما الشاهقة، وحديقة الملك عبدالله وغيرها الكثير، حتى أصبحت هذه المنتزهات مراكز حضريًا ووجهةً رئيسة لاحتفالات مواسم الورد، حيث يكتشف فيها الزائر والسائح أبرز مكوناته، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة له، وتشجيع الاستثمار السياحي وتعزيز توسع نشاط المنشآت السياحية، مما يعكس أهمية المحافظة كونها إحدى الوجهات الصيفية بالمملكة التي تحتفي بشجيرة الورد الشهيرة.