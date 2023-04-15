الحصيني: عاروض سحابي تَشَكَّلَ في الشمال ويتّجه نحو القصيم والرياض

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبد العزيز الحصيني: إن عاروضًا من السحب الركامية بعضها من النوع العملاق، المعروفة بغزارة مطرها وحبات بردها ورياحها وسيولها؛ تَشَكَّلَ على شكل حزام سحابي من شمال المملكة إلى جنوبها مرورًا بوسطها الغربي نواحي منطقة حائل وشرق المدينة، وهي تتحرّك إلى الشرق والجنوب الشرقي نواحي القصيم والمحافظات الغربية والشمالية لمنطقة الرياض، إن شاء الله، فالكم السيل.