"أمير الجوف" يستقبل محافظ دومة الجندل ويوجّه بتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين

وجّه الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، خلال استقباله محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط، بضرورة الاطلاع على احتياجات المواطنين، وتقديم الخدمات لهم، والعمل الجاد والمخلص من قِبَل الجميع، والتعاون المثمر بما يحقق الأهداف المرجوة ويخدم الصالح العام.