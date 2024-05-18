شريان حيوي.. طريق الهجرة أحد أهم الطرق في خدمة ضيوف الرحمن

يمثّل طريق الهجرة، الواصل بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، أحد أهم الطرق التي تخدم ضيوف الرحمن، حيث يمتد على مسافة تقدر بحوالي 420 كم.
ويعتبر الطريق شريانًا رئيسًا لخدمة ضيوف الرحمن، ويسهل رحلتهم للوصول للحرمين الشريفين، حيث يتكون الطريق من 3 مسارات بكل اتجاه، كما تم تنفيذ العديد من العوامل التي تسهم في سلامة ضيوف الرحمن على الطريق مثل الحواجز الجانبية، والعلامات الأرضية، واللوحات الإرشادية.
يذكر أن المملكة العربية السعودية تعد الأولى على مستوى العالم في مؤشر الترابط، وهو الأمر الذي يسهم في تسهيل تنقل ضيوف الرحمن من وإلى المشاعر، عبر طرق ذات مستوى عالٍ من السلامة والجودة.