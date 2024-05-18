شريان حيوي.. طريق الهجرة أحد أهم الطرق في خدمة ضيوف الرحمن

ويعتبر الطريق شريانًا رئيسًا لخدمة ضيوف الرحمن، ويسهل رحلتهم للوصول للحرمين الشريفين، حيث يتكون الطريق من 3 مسارات بكل اتجاه، كما تم تنفيذ العديد من العوامل التي تسهم في سلامة ضيوف الرحمن على الطريق مثل الحواجز الجانبية، والعلامات الأرضية، واللوحات الإرشادية.