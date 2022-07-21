"الإذاعة والتلفزيون" و"الأوقاف" توقعان مذكرة لدعم المركز السعودي للتلاوات القرآنية

من جانبه، أكد محافظ الهيئة العامة للأوقاف، أن الهيئة مستمرة في تحقيق مستهدفاتها التنموية من خلال توسيع وتنويع الشراكات النوعية في المجالات المختلفة، التي تتواءم مع أهداف الهيئة وتوجهاتها الاستراتيجية ويعظم من أثر شروط الواقفين، ومنها هذه الشراكة التي تهدف إلى تأسيس مركز متخصص في التلاوات القرآنية يُسهم في إثراء المحتوى الإعلامي للوسائل الإعلامية المسموعة والمرئية وفق أعلى المواصفات وتعميمها على جميع القنوات في الداخل والخارج ليكون أثرها متعدياً ونفعها مستداماً.