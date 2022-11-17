"توطين الوظائف" بنجران تحصر 22 وظيفة في نشاط التموينات التجارية

وشملت الجولات الميدانية 36 منشأة تجارية تعمل في نشاط التموينات التجارية، حصرت خلالها 185 موظفًا سعوديًّا يعملون في النشاط؛ منهم 12 موظفة سعودية؛ فيما بلغ عدد الوافدين العاملين في النشاط 138 وافدًا من مختلف الجنسيات، كما أسفرت عن توجيه 6 إنذارات لمنشآت مخالفة، وحصر 22 وظيفة يجري تجهيزها لشَغلها بالمواطنين.