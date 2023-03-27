جمهورية بيلاروسيا تدعم ترشيح المملكة لاستضافة أكسبو 2030 وتؤكد تطلعها للمساهمة في إنجاح فعالياته

وخلال اللقاء، شدد معالي آلینیك على عمق العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بيلاروسيا، ونقل إلى سعادة السفير الأحمد قرار حكومته دعم ملف ترشيح استضافة الرياض لإكسبو 2030. وأعرب الجانبان عن ثقتهما في أن الرياض ستكون مكانا مثاليا لتنظيم الحدث، مع تأكيد استعداد بيلاروسيا للمساهمة في إنجاح جهود التحضير له.