"التوبير" بدأ في الجوف.. موسم لتلقيح النخيل بين طلع وتشويك وعدال

ويشير عيسى محمد، وهو يعمل مزارعًا، إلى أن النخلة تحتاج لعناية فائقة واهتمام في مختلف المراحل لتعطي المنتج الجيد، أهمها الانتظام في سقايتها بالماء الكافي وتسميدها عضويًّا خلال فترة الشتاء، ورش النخيل لوقايته من الحشرات، ومع بداية الطلع يتم التخلص من الأشواك المحيطة بالطلع في مرحلة تسمى "التشويك"، حتى يتسنى للمزارع إتمام عملية "الإبار" وهي عملية تلقيح الطلع في مرحلته الأولى حتى ينمو القنو ويصبح ثقيلًا، لتأتي مرحلة "العدال" وهي مرحلة تعديل قنو التمر ووضعه على عدد من سعف النخيل لحمله حتى لا ينكسر أو يتأذى من الوزن الزائد أو حركة الرياح إلى أن ينضج ويصبح صالحًا للأكل.