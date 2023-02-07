"الميتافيرس" تكشف آفاقًا رحبة من الإبداعات التقنية خلال مؤتمر "ليب 23"

وتستعرض البوابة، طائرات الدرون التي تقوم بعمليات التصوير وبأحجام مختلفة والبرامج المخصصة للتقنيات المتقدمة ونظم البيانات المستخدمة في برامج الربط الرقمي بين الجهات وبعض المؤسسات والأفراد للوصول إلى النتائج في أسرع وقت والحلول التقنية وحلول الأعمال، والبيانات المعنية بالإنترنت وسرعة الاتصال، مثل الألياف البصرية ومراحل تطورها والاتصال الهوائي، ومعلومات عن الواقع الافتراضي المختص بنظارات الواقع المعزز الي تُستخدم في المستقبل في الكثير من المجالات العلمية.