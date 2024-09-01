شاهد.. "تعليم ينبع" يستقبل المعلمين والمعلمات القادمين من الصين

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم أقرت تدريس مادة اللغة الصينية في ستّ إدارات تعليمية على مستوى المملكة، تشمل الرياض وينبع والشرقية وجدة وجازان وتبوك؛ لتمكين طلبة الإدارات التعليمية المستهدفة من تعلم اللغة الصينية، ابتداءً من الصف الأول المتوسط مع بداية العام الحالي، في إطار تعزيز تعليم اللغة الصينية في مدارس التعليم العام، ما يعكس عمق التعاون التعليمي والثقافي بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية.