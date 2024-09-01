شاهد.. "تعليم ينبع" يستقبل المعلمين والمعلمات القادمين من الصين

استقبلت إدارة التعليم بمحافظة ينبع، اليوم الأحد، المعلمين والمعلمات الصينيين القادمين إلى المحافظة، في إطار تفعيل المشروع الوطني والاستراتيجي لتعليم الطلاب والطالبات مادة اللغة الصينية خلال العام الدراسي الحالي.
ورحب مدير تعليم ينبع، سليم بن عبيان العطوي، بالمعلمين والمعلمات القادمين من جمهورية الصين الشعبية، مؤكداً جاهزية مدارس المحافظة المرشحة، لبدء تدريس اللغة الصينية وفق توجيهات وخطط وزارة التعليم.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم أقرت تدريس مادة اللغة الصينية في ستّ إدارات تعليمية على مستوى المملكة، تشمل الرياض وينبع والشرقية وجدة وجازان وتبوك؛ لتمكين طلبة الإدارات التعليمية المستهدفة من تعلم اللغة الصينية، ابتداءً من الصف الأول المتوسط مع بداية العام الحالي، في إطار تعزيز تعليم اللغة الصينية في مدارس التعليم العام، ما يعكس عمق التعاون التعليمي والثقافي بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية.