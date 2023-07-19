بوصفها أول شركة بالسعودية.. "ذيب لتأجير السيارات" تُدشِّن سيارة "لوسيد أير" الفاخرة ضمن أسطولها

وذكر المهندس أن تلك المبادرة واحدة من الحلول المبتكرة والنظيفة التي تتيح فرصًا جديدة لتحقيق الاستدامة البيئية، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة، وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية كخيار صديق للبيئة؛ وذلك بهدف تبنِّي الطاقة النظيفة في السيارات، وتقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة منها؛ بما يعزز المحافظة على البيئة، ويحقق أيضًا مستهدفًا في الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تستهدف رفع نسبة استخدام السيارات الكهربائية إلى 25% من السيارات الجديدة في السعودية بحلول عام 2030.