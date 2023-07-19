بوصفها أول شركة بالسعودية.. "ذيب لتأجير السيارات" تُدشِّن سيارة "لوسيد أير" الفاخرة ضمن أسطولها

أعلنت شركة «ذيب لتأجير السيارات» إقامة حفل تدشين سيارة لوسيد أير LUCID AIR الفاخرة، أول سيارة كهربائية بالكامل مملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، وذلك بفرع الشركة الرئيسي بالرياض، يوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو2023؛ لتنضم السيارة لأسطول السيارات المتاحة لعملاء الشركة، وذلك بعد ان وفرت الشركة كل أنواع الدعم اللوجستي للسيارة، المتمثل في محطات ومنصات كهربائية للشحن.
وأكدت الشركة في بيان أصدرته اليوم أنها أول شركة تأجير سيارات على مستوى السعودية تضم سيارة لوسيد LUCID AIR إلى أسطولها، مشيرة إلى أن حفل التدشين سيحظى بحضور أعضاء ومنسوبي هيئة النقل، ومنسوبي شركة لوسيد، بجانب حضور نخبة من رجال الأعمال والشخصيات والجهات ذات العلاقة.
وبهذه المناسبة قال الأستاذ نايف الذيب: "نحن فخورون كوننا أول شركة تأجير سيارات في السعودية نقوم بتدشين سيارة لوسيد أير الكهربائية. ونهدف من وراء ذلك لتلبية الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية، كذلك تشجيع استخدام الطاقة النظيفة، ومكافحة التلوث البيئي".
وأكد "الذيب" أن انضمام سيارة لوسيد أير لأسطول سيارات «ذيب لتأجير السيارات» يمثل نقلة نوعية في مجال عمل الشركة، وإضافة كبيرة لمستوى الخدمة المقدمة لعملائنا الذين نضعهم في مقدمة أولوياتنا، مشيرًا إلى توفير جميع منصات الشحن الكهربائية بعدد من فروع الشركة، وفقًا لأحدث المواصفات التقنية المتطورة.
وقال "الذيب" إن تلك الخطوة تدعم أيضًا الصناعات المحلية باعتبار أن صندوق الاستثمارات العامة يمتلك هذه السيارة الفاخرة.
بدوره، نوه المهندس فواز السهلي، نائب رئيس الهيئة العامة للنقل لقطاع التنظيم، بالخطوة التي قامت بها شركة ذيب لتأجير السيارات، المتعلقة بتدشين سيارات لوسيد أير؛ إذ وصفها بأنها خطوة مهمة، ومن شأنها أن تعمل على تشجيع الصناعات السعودية.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى إلى تبنِّي تقنيات النقل الحديثة، وتحفيز المجتمع على استخدام هذه التقنيات، وعمل الدراسات والتجارب للتأكد من ملاءمة هذه التقنيات للاستخدام داخل السعودية، وهي أحد الأهداف التي تعمل عليها ضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية من خلال العديد من البرامج ورعاية المبادرات التي تنفذها بالتعاون مع شركائها بالقطاع الخاص.
وذكر المهندس أن تلك المبادرة واحدة من الحلول المبتكرة والنظيفة التي تتيح فرصًا جديدة لتحقيق الاستدامة البيئية، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة، وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية كخيار صديق للبيئة؛ وذلك بهدف تبنِّي الطاقة النظيفة في السيارات، وتقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة منها؛ بما يعزز المحافظة على البيئة، ويحقق أيضًا مستهدفًا في الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تستهدف رفع نسبة استخدام السيارات الكهربائية إلى 25% من السيارات الجديدة في السعودية بحلول عام 2030.
ولفت إلى أن تلك الشراكة بين لوسيد وذيب هي الشراكة الرابعة التي ترعاها الهيئة العامة للنقل ضمن سلسلة اتفاقيات دعمتها الهيئة خلال الربع الثاني من العام الحالي 2023.
وتعد شركة ذيب لتأجير السيارات إحدى أبرز الشركات على مستوى السعودية والمنطقة في قطاع تأجير السيارات؛ إذ أهَّلتها خبراتها وريادتها للحصول على مجموعة كبيرة من الشهادات محليًّا وخارجيًّا.
وتضم الشركة باقة واسعة من حلول وخدمات تأجير السيارات من خلال التأجير طويل وقصير المدى، ولديها قاعدة واسعة من العملاء من مختلف الفئات والقطاعات والأفراد.
وتتمتع الشركة بخبرات تراكمية، تمتد لأكثر من 30 عامًا؛ إذ انطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات منذ عام 1991م؛ ليصل عدد فروعها إلى 56 فرعًا، 14 منها في المطارات الدولية والإقليمية، بأسطول يتجاوز 27 ألف سيارة.