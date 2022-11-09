السواحة: تصنيف المملكة في الأمن السيبراني قفز للمرتبة الثانية عالمياً

أكّد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، أن تصنيف المملكة في الأمن السيبراني قفز للمرتبة الثانية عالمياً.
وقال "السواحة"، خلال انطلاق أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني في الرياض: المملكة قفزت من 7% إلى 33% للمشاركة النسائية في الأمن السيبراني.
وأضاف: أسس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فريق "الأحلام" المعني بالابتكار والفضاء.
وأردف: نتشارك مع الاتحاد الدولي للاتصالات فيما يتعلق بالتقرير العالمي للأمن السيبراني.