"الأرصاد": جازان شهدت أعلى كمية أمطار في يوم واحد خلال 10 سنوات

أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن مدينة جيزان سجلت أمس ‫الجمعة، أعلى كمية أمطار في يوم واحد بلغت 184ملم، لتتصدر مدن المملكة في كميات الأمطار لليوم الواحد خلال العشر سنوات الماضية، تليها جدة بـ182ملم (2022م).