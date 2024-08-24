"الأرصاد": جازان شهدت أعلى كمية أمطار في يوم واحد خلال 10 سنوات

أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن مدينة جيزان سجلت أمس الجمعة، أعلى كمية أمطار في يوم واحد بلغت 184ملم، لتتصدر مدن المملكة في كميات الأمطار لليوم الواحد خلال العشر سنوات الماضية، تليها جدة بـ182ملم (2022م).
وأكد "القحطاني" أن هذه الأرقام المهمة تعطي مؤشرات ذات دلالة بخصوص واقع الظروف المناخية بمناطق المملكة.
وكانت منطقة جازان قد شهدت هطول أمطار غزيرة، سال على إثرها عدد من الأودية.
وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تحذيراتها للجميع بأخذ الحيطة والحذر؛ وذلك بناءً على ورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يشير لتعرض المنطقة لنشاط رياح سطحية وشبه انعدام رؤية، وهطول أمطار ما بين المتوسطة إلى الغزيرة.