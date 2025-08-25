ضمن المسار العام.. "التعليم" تُدرج "السياحة والضيافة" منهجًا لطلاب وطالبات ثالث ثانوي

في خطوة تنسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، أعلنت وزارة التعليم بالشراكة مع وزارة السياحة عن إدراج منهج "السياحة والضيافة" لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي، ضمن المجال الاختياري لمسار التعليم العام، بهدف تعزيز الثقافة السياحية لدى الأجيال القادمة، وتمكينهم بمهارات تطبيقية تدعم الالاقتصاد الوطني.
ويُقدّم المنهج بأسلوب التعلم الذاتي، ويتناول مفاهيم أساسية ومهارات عملية في مجالات السياحة والضيافة، بما يواكب التحول الوطني نحو الاستدامة والابتكار في قطاع السياحة.
ويهدف المنهج إلى تعريف الطلاب بمقومات السياحة في المملكة، بما يشمل الموارد الطبيعية، والثقافية، والتراثية، كما يُعرّفهم بأهم المسارات والمهن السياحية، وتنظيم الفعاليات، وتطبيقات السياحة المستدامة، ويشجع على الابتكار وريادة الأعمال في هذا القطاع الحيوي من خلال مشاريع تطبيقية.
ويتضمن محتوى المنهج موضوعات متنوعة منها: التعريف بالسياحة والضيافة، ومقومات السياحة في المملكة، والفرص الوظيفية في قطاع السياحة، وأنماط السياحة، والسياحة المستدامة، وريادة الأعمال في السياحة والضيافة.
يُذكر أن هذا التوجه يُعد أحد مخرجات التعاون المشترك بين وزارة التعليم والمركز الوطني لتطوير المناهج ووزارة السياحة، لتعزيز مواءمة المناهج مع متطلبات سوق العمل، وتحقيق التطلعات الوطنية في بناء جيل مؤهل ومُدرك لأهمية قطاع السياحة كركيزة اقتصادية وثقافية للمملكة.