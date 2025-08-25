ضمن المسار العام.. "التعليم" تُدرج "السياحة والضيافة" منهجًا لطلاب وطالبات ثالث ثانوي

ويهدف المنهج إلى تعريف الطلاب بمقومات السياحة في المملكة، بما يشمل الموارد الطبيعية، والثقافية، والتراثية، كما يُعرّفهم بأهم المسارات والمهن السياحية، وتنظيم الفعاليات، وتطبيقات السياحة المستدامة، ويشجع على الابتكار وريادة الأعمال في هذا القطاع الحيوي من خلال مشاريع تطبيقية.