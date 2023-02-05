"ياقوت" الراعي الرئيسي لنادي الفتح في دوري روشن السعودي 2023

أعلنت خدمة ياقوت الرقمية، والتابعة لشركة زين السعودية، توقيعها عقد رعاية رئيسية لنادي الفتح السعودي لكرة القدم لمدة موسم واحد خلال دوري روشن السعودي، حيث وقع عقد الرعاية نائب الرئيس التنفيذي لشركة زين المهندس صلاح الغامدي ونائب رئيس مجلس إدارة نادي الفتح الأستاذ عبدالرحمن الحماد، وذلك بحضور كل من ممثلي قسم التسويق في ياقوت وأعضاء اللجنة الاستشارية والطاقم الإداري لنادي الفتح.
وكان الظهور الأول لشعار ياقوت على طقم الفتح كراعٍ رئيسي عند استضافة نادي الفتح شقيقه نادي النصر مساء الجمعة الماضية في الأحساء، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 15 من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023/2022.
وتساهم الخدمة الرقمية "ياقوت" من خلال اتفاقية الرعاية في تعزيز المبادرات الوطنية الرائدة في رعاية المواهب والأنشطة الرياضية في المملكة، حيث أوضح نائب الرئيس للأسواق المحاذية في "زين السعودية"م. صلاح الغامدي: "أن القطاع الرياضي يأتي كجزء متين في مستهدفات رؤية المملكة المستقبلية، لما يمثله من أهمية في تنمية وتطوير المواهب وترسيخ أنماط الحياة الصحية في مجتمعنا. وهذا ما يعزز إيماننا بأهمية الدور الذي تلعبه الشركات الوطنية في دعم مختلف الأنشطة الرياضية في المملكة، وعلى رأسها كرة القدم، الرياضة الأكثر شهرة بين باقي الألعاب الأخرى في المملكة وفي مختلف دول العالم".
وأضاف الغامدي: نادي الفتح هو نادٍ عريق، و"ياقوت" ستتمتع بعدد من المزايا خلال رعايتها للنادي في دوري "المحترفين السعودي" لموسم 2022 - 2023، حيث ستتواجد علامة ياقوت التجارية في الملعب الرئيسي للفتح وعلى قمصانه بالإضافة إلى عدد من قنواته الأخرى.
ومن جانب آخر انطلقت خدمة ياقوت منذ عام 2019، وشهدت خلال الأعوام السابقة نمواً استثنائياً، يتمحور حول زيادة عدد المشتركين في باقات المكالمات والبيانات الرقمية، حيث يسهّل تطبيق ياقوت تجربة العميل ويوفر خدمات متفردة تتناسب مع متطلبات الوقت الحالي، ومن المتوقع أن يثري عقد الرعاية منظومة الشراكات الاستراتيجية التي تستقطبها خدمة ياقوت.