"ياقوت" الراعي الرئيسي لنادي الفتح في دوري روشن السعودي 2023

وتساهم الخدمة الرقمية "ياقوت" من خلال اتفاقية الرعاية في تعزيز المبادرات الوطنية الرائدة في رعاية المواهب والأنشطة الرياضية في المملكة، حيث أوضح نائب الرئيس للأسواق المحاذية في "زين السعودية"م. صلاح الغامدي: "أن القطاع الرياضي يأتي كجزء متين في مستهدفات رؤية المملكة المستقبلية، لما يمثله من أهمية في تنمية وتطوير المواهب وترسيخ أنماط الحياة الصحية في مجتمعنا. وهذا ما يعزز إيماننا بأهمية الدور الذي تلعبه الشركات الوطنية في دعم مختلف الأنشطة الرياضية في المملكة، وعلى رأسها كرة القدم، الرياضة الأكثر شهرة بين باقي الألعاب الأخرى في المملكة وفي مختلف دول العالم".