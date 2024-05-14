أمير المدينة المنورة يزور مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي مع بدء توافد الحجيج

أكد الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة، أهمية تجويد مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في ظل الإمكانيات التي هيأتها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لرعاية الحرمين الشريفين والعناية بشؤون ضيوف الرحمن، وتقديم كل ما من شأنه التيسير لقاصديهما بما يمكّنهم من أداء الفريضة بكل يُسر وطمأنينة.