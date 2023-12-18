البنك المركزي يضع حدًا لفرض رسوم على العملاء في الشراء بالأجل

بالإضافة إلى طرح أي منتجات جديدة دون الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة. تقديم النشاط لعميل لم يتجاوز سن (۱۸) عامًا هجريًا وتقديم النشاط لعميل أجنبي غير مقيم بالمملكة، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية شراء السلع أو الخدمات بعملة غير الريال السعودي إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية.