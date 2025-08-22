الدفاع المدني يُحذّر: أثناء هطول الأمطار.. تجنّب المنخفضات وتجمّعات المياه وبطون الأودية

دعت المديرية العامة للدفاع المدني جميع المواطنين والمقيمين إلى توخّي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار، والابتعاد عن المناطق المنخفضة، وتجمعات المياه، وبطون الأودية، لما تشكّله من مخاطر تهدّد الأرواح والممتلكات.
وشددت المديرية على أهمية اتباع تعليمات السلامة، وعدم المجازفة في عبور السيول أو التواجد في أماكن تُعرّض حياة الأشخاص للخطر، مشيرة إلى أن التهاون في مثل هذه الحالات قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.
وأطلقت "المديرية" حملتها التوعوية عبر مختلف الوسائل، تحت وسم #لسلامتك، للتنبيه بمواقع الخطر، داعية الجميع إلى متابعة تحديثات الحالة المطرية عبر القنوات الرسمية، والالتزام بالإرشادات الصادرة من الجهات المختصة.
كما أكدت أنها على أتم الجاهزية للتعامل مع الحالات الطارئة في مختلف المناطق، داعية إلى التواصل عبر الرقم الموحد (998) عند الحاجة للمساعدة أو الإبلاغ عن أي حالة طارئة.