رئيسة "وايبا": رؤية 2030 نموذج لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية

أكّدت العضوة المنتدبة والرئيسة التنفيذية لـ "استثمر في الهند" ورئيسة منظمة "وايبا" (WAIPA) نيفروتي راي؛ أهمية التعاون الدولي في تحقيق التحوُّل الرقمي والنمو المستدام، وذلك في كلمتها خلال أعمال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC)، الذي تنظّمه منصة "استثمر في السعودية"، بالتعاون مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA)، الذي يُقام في فندق فيرمونت الرياض.