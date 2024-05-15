في قبضة رجال الأمن.. الإطاحة بمرتكبي عدد من الجرائم بمختلف مناطق المملكة

نجحت الجهات الأمنية في تعقُّب مرتكبي الجرائم في مختلف مناطق المملكة، حيث أطاحت بـ 5 أشخاص قاموا بمشاجرة جماعية بينهم في الرياض، وآخر؛ لتوثيقه ونشره محتوى مرئياً مخالفاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وجرى القبض على مقيمَيْن من الجنسية المصرية قاما بنشر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ تضمنت توفير سكن للحجاج في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، بغرض النصب والاحتيال، وكذلك على مقيمَيْن آخرين ارتكبا الواقعة نفسها.
وقُبض على مقيمٍ من الجنسية التركية ظهر في مقطع فيديو وهو يُشعل النار في مركبتَيْن بمكانٍ عام في مكة المكرّمة، إضافة إلى مواطنٍ ظهر في محتوى مرئي يصدم آخر في نجران، مع توثيق ذلك ونشره.