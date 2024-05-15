في قبضة رجال الأمن.. الإطاحة بمرتكبي عدد من الجرائم بمختلف مناطق المملكة

وقُبض على مقيمٍ من الجنسية التركية ظهر في مقطع فيديو وهو يُشعل النار في مركبتَيْن بمكانٍ عام في مكة المكرّمة، إضافة إلى مواطنٍ ظهر في محتوى مرئي يصدم آخر في نجران، مع توثيق ذلك ونشره.