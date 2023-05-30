محليات

العرضيات.. القبض على مواطن يروّج الحشيش المخدّر و"أقراصاً خاضعة لتنظيم التداول"

العرضيات.. القبض على مواطن يروّج الحشيش المخدّر و"أقراصاً خاضعة لتنظيم التداول"
واس
واس

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمحافظة العرضيات لترويجه مادة الحشيش المخدّر وأقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

المديرية العامة لمكافحة المخدرات
محافظة العرضيات

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