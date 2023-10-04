"آل الشيخ": بعطاء وإخلاص المعلمين والمعلمات تبنى الأجيال وترتقي البلاد في ظل قيادتنا المباركة

جاء ذلك في تغريدة للوزير "آل الشيخ" في حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) حيث قال: " أعرب عن خالص تقديري ودعائي لجميع المعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلّم، على تفانيهم في بناء أجيال المستقبل، وجهودهم في تكوين جيل يسهم في التطوير والتنمية والازدهار ودورهم التربوي العظيم".