الطائف.. جراحة عاجلة تنقذ حياة طفل سقط من دبّاب وفَقَد الوعي

وأضافت: بعد الانتهاء من العملية، تم نقل الطفل إلى العناية المركزة للأطفال تحت تأثير المخدر وعلى جهاز تنفس صناعي تم فصله عنه بعد 8 ساعات من الجراحة، واستعاد كامل وعيه دون وجود أي مضاعفات.. وفي اليوم التالي تم تحويله إلى غرفة التنويم لاستكمال العلاج والمتابعة.