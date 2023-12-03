4 مقترحات.. "الصين" توضح موقفها إزاء تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتدعو لوقف إطلاق النار

رابعاً، تعزيز الوساطة الدبلوماسية، يجب على مجلس الأمن الدولي أن يفعّل دور الوساطة والتوسط المنوط به بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ويطلب أصحاب الشأن بالتحلي بضبط النفس، بما يتجنّب من توسع رقعة الصراع، ويحافظ على السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ويجب على مجلس الأمن الدولي أن يهتم بدور دول المنطقة والمنظمات الإقليمية، ويدعم جهود الوساطة التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، والأمانة العامة لها، ويشجع الدول التي لها تأثير على أصحاب الشأن، على التمسك بالموقف الموضوعي والعادل، والعمل سوياً على لعب دور بناء في سبيل تخفيف حدة الأزمة.