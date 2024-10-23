أفاق بعد غيبوبة 4 سنوات إثر حادث.. "أبو بطنين": وكأنني نمتُ ليلة واستيقظتُ على كابوس!

وتابع "أبو بطنين" حديثه مبينًا أنه بدأ يستوعب حجم التغيرات التي وقعت في غيابه؛ إذ كانت الصدمة أكبر مما تخيل خلال جائحة فيروس كورونا، وقال: "فوجئت بحديثهم عن جائحة كورونا، والحجر الصحي، وإغلاق المساجد. لم أصدق ما سمعتُ حتى شاهدت فيديوهات تُظهر الكعبة المشرفة خالية من المصلين لأول مرة في التاريخ. كان الأمر لا يصدق؛ العالم كله توقف!".