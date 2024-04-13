الإسعاف الجوي بالجوف ينقل مصابَيْن من مركز طلعة عمار إلى سكاكا في 13 دقيقة

وباشرت الفرق الإسعافية الأرضية والإسعاف الجوي التابعة للفرع، بلاغًا عن حادث يبعد 15 كيلومترًا عن مركز طلعة عمار التابع لمنطقة الجوف؛ حيث باشرت الفرق الأرضية تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين بالموقع، وعند وصول الإسعاف الجوي تم نقل الحالتين لطوارئ مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا.