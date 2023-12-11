ثروات ومصايف سياحة وميزة تنافسية.. صور من "ثراء خريطة الجبال في السعودية"

يذكر أن المملكة يوجد في مناطقها ومحافظاتها المختلفة جبال السودة التي تقع في منطقة عسير وترتفع لنحو 3,015م، وفرواع، والمجاز، ومشرف، والصهلاء، ومنعاء، وشوكان، والقعمة، واللوز الذي يعد من أكثر جبال المملكة استقبالًا للثلوج خلال فصل الشتاء بمنطقة تبوك، إذ يصل ارتفاعه لـ 2580 مترًا عن سطح البحر، وفيفا بجنوب غرب المملكة بالقرب من مدينة جازان، وهي عبارة عن سلسلة جبال ترتفع لأكثر من 1200 متر فوق مستوى سطح البحر.