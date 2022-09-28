إصابة 6 معلمات وطالبة في حادث على طريق بيشة-خميس مشيط

أُصيبت ست معلمات وطالبة بإصابات وكدمات طفيفة من جراء حادث مروري، وقع صباح اليوم لمركبة كانت تقلهن على طريق بيشة - خميس مشيط في طريقهن إلى مقر عملهن بإحدى المدارس التابعة لمحافظة تثليث.
وقال لـ"سبق" المتحدث الرسمي لتعليم بيشة فهيد بن جزوا الدوسري: "وقع صباح اليوم الأربعاء عند الساعة السادسة والربع حادث مروري بين حافلة تقلُّ ست معلمات وطالبة واحدة، ومركبة أخرى، وهن متجهات لمدرستهن في محافظة تثليث بدوار صناعية بيشة. وإصاباتهن طفيفة".
وأضاف: "باشرهن الزملاء والزميلات في الأمن والسلامة في موقع الحادث ومستشفى الملك عبدالله، ووضعهن الصحي مستقر -ولله الحمد-".
وأكد "الدوسري" تقديم الخدمات اللازمة كافة لهن، مثمنًا جهود "صحة بيشة" ممثلة في مستشفى الملك عبدالله والفريق الطبي المتابع للحالات.