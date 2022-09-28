إصابة 6 معلمات وطالبة في حادث على طريق بيشة-خميس مشيط

أُصيبت ست معلمات وطالبة بإصابات وكدمات طفيفة من جراء حادث مروري، وقع صباح اليوم لمركبة كانت تقلهن على طريق بيشة - خميس مشيط في طريقهن إلى مقر عملهن بإحدى المدارس التابعة لمحافظة تثليث.