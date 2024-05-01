على مدار 5 سنوات.. حجم الهاطل المطري في المملكة وصل إلى نحو 4 مليارات م3

وتناول المتحدثون في جلسة "إعادة استخدام المياه المجددة ودورها في تعزيز الأمن المائي واستدامة الري"، سبل وإمكانية تحقيق الأمن المائي وإعادة استخدام المياه المجددة، بالإضافة إلى التشريعات والتقنيات في إعادة استخدام المياه المجددة، ودور الابتكار في تحقيق الأمن المائي في المستقبل، بالإضافة إلى تقديم حلول مستدامة لإعادة استخدام المياه وإعادة تدويرها، وتحليل البيانات ودورها في تحسين إدارة المياه المجددة، كما استعرضت إعادة استخدام المياه العادمة الصحية المعالجة لأغراض تبريد المحطات، فيما تم استعراض محافظ المشاريع الرأسمالية في قطاع المياه وأبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في جلسة أخرى من المنتدى.