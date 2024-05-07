اخترع صمامًا ذكيًّا للتحكم عن بُعد في المعدات الثقيلة وروبوت تغيير الكسوة.. مسيرة مليئة بالابتكارات لـ"الحنفي"

منذ أن تخرج بدرجة البكالوريوس في تخصص هندسة التصميم الميكانيكي من جامعة القاهرة عام 2004، ولم تخلُ مسيرة أحمد عادل الحنفي من المحطات والإنجازات المميزة، وما صاحبها من ابتكارات ثمينة.
فالمهندس الذي حصل على درجة الامتياز في مشروع تخرجه من الجامعة، الْتحق بعضوية الهيئة السعودية للمهندسين عام 2012، قبل أن يخطو أولى خطواته في عالم الابتكار بتنفيذه أول حاوية نفايات مخفية تحت الأرض في المملكة العربية السعودية، التي تميزت بمعالجة التشوه البصرية، والمحافظة على المشهد الحضري؛ مما حدا بتنفيذها في أكثر من 60 مدينة سعودية على مدى 10 أعوام، وبموجبها حصل على أول شهادة نموذج صناعي من مكتب البراءات السعودي عام 2014.
وفي عام 2016، حصل "الحنفي" على شهادة تقدير منتدى التخطيط الحضري الأول للمدن السعودية صادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، بعد مشاركة متميزة.
ونتيجة لابتكاراته وإنجازاته، وبصفته شريكًا فاعلًا في المجتمع وعنصرًا حيويًّا في النمو والازدهار، صدرت الموافقة الكريمة بمنح "الحنفي" الإقامة المميزة السعودية ولجميع أفراد أسرته عام 2021.
وفي عام 2021، أسس المهندس المبتكر شركة أمان للتأجير؛ وذلك بعد حصوله على ترخيص الهيئة العامة للاستثمار في المملكة في نفس العام.
كما قام بتطوير تطبيق أمان، وهو أول تطبيق سعودي لتأجير الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من المعتمرين، والحجاج في مكة والمدينة بنظام الإيجار اليومي؛ وذلك تماشيًا مع رؤية 2030، والتحول الرقمي الكبير الذي تشهده البلاد.
وقدّم "الحنفي" في عام 2022 ابتكارًا هندسيًّا جديدًا؛ وذلك بتصميم روبوت يتم التحكم فيه عن بُعد لتغيير كسوة الكعبة المشرفة أوتوماتيكيًّا، وهو ما أثبت من خلاله أن التكنولوجيا يمكن أن تكون شريكًا في الحفاظ على التراث الديني، وتبسيط العمليات الشاقة. ونال التصميمُ إشادةَ الحضور في وكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ونال على إثره درع تكريم من الوكيل نظير ما قدّم من أفكار وابتكارات.
وفي عام 2024، ابتكر "الحنفي" -معتمدًا على الذكاء الاصطناعي- جهازًا لتحويل صمام الهيدروليك اليدوي إلى صمام ذكي، وحصل بموجبه على شهادة أخرى من مكتب براءات الاختراع السعودي، باعتبار الاختراع نقلةً نوعية وتقنية جديدة في مجال التحكم عن بُعد في المعدات الثقيلة.
ومؤخرًا حصل المهندس المخترع على الميدالية الفضية من معرض جنيف الدولي للاختراعات بسويسرا لعام 2024؛ وذلك بمشاركة أكثر من 1000 مخترع من 40 دولة حول العالم؛ وذلك عن ابتكاره صمامًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويتم التحكم فيه عن بُعد.