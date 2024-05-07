اخترع صمامًا ذكيًّا للتحكم عن بُعد في المعدات الثقيلة وروبوت تغيير الكسوة.. مسيرة مليئة بالابتكارات لـ"الحنفي"

وقدّم "الحنفي" في عام 2022 ابتكارًا هندسيًّا جديدًا؛ وذلك بتصميم روبوت يتم التحكم فيه عن بُعد لتغيير كسوة الكعبة المشرفة أوتوماتيكيًّا، وهو ما أثبت من خلاله أن التكنولوجيا يمكن أن تكون شريكًا في الحفاظ على التراث الديني، وتبسيط العمليات الشاقة. ونال التصميمُ إشادةَ الحضور في وكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ونال على إثره درع تكريم من الوكيل نظير ما قدّم من أفكار وابتكارات.