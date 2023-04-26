جدة.. فريق طبي يباشر حالة مريض هندي ممن تم إجلاؤهم من السودان

استقبل فريق طبي من وزارة الصحة بجدة بقاعدة الملك عبدالله الجوية، مريضًا من الجنسية الهندية كان قد قدِم للمملكة عبر أحد رحلات إجلاء المواطنين ورعايا الدول الصديقة والشقيقة العالقين في دولة السودان والتي نفّذتها مملكتنا الغالية منذ بداية الأسبوع الجاري.
وكان في استقباله سفير دولة الهند والفريق الطبي؛ نظرًا لحالته الصحية التي تستدعي النقل الإسعافي العاجل، وتوفير كل الإمكانيات الطبية الممكنة، وعلى الفور تم نقل الحالة عبر سيارة الإسعاف إلى مستشفى الملك فهد العام بجدة للاطمئنان على صحته وتقديم الرعاية الصحية العاجلة.