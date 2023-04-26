جدة.. فريق طبي يباشر حالة مريض هندي ممن تم إجلاؤهم من السودان

وكان في استقباله سفير دولة الهند والفريق الطبي؛ نظرًا لحالته الصحية التي تستدعي النقل الإسعافي العاجل، وتوفير كل الإمكانيات الطبية الممكنة، وعلى الفور تم نقل الحالة عبر سيارة الإسعاف إلى مستشفى الملك فهد العام بجدة للاطمئنان على صحته وتقديم الرعاية الصحية العاجلة.