تزامناً مع "اليوم العالمي".. طبيب يكشف علاقة نقص فيتنامين "د" بـ"الألم والضعف" وإسهامه في الهشاشة

اعتبرَ الدكتور سامي محمد بحلس، استشاري أمراض الباطنة، واستشاري أمراض الروماتيزم، بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، أن فيتامين "د" يعدُ من العناصر المهمة في الجسم، وأن لهُ حدوداً معينة بحيث لا يكون أقل ولا أعلى، على حسب المختبر، مشيراً إلى أن هناك مختبرات تضع حداً ما بين 30 و 100.

وبين الدكتور "بحلس" في تصريحٍ لـ"سبق" تزامناً مع اليوم العالمي لالتهاب المفاصل الذي يحتفل به العالم غداً الخميس الـ 12 من أكتوبر، أنهُ في حال نقص فيتامين د ووفقاً لدراسات كثيرة أُجريت عليه فإن النقص قد يكون في بعض الأمراض سيئاً لها.